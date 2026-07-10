Astroloji dünyasından gelen son tahminler, hafta sonuna girerken bazı burçların kaderinin tamamen değişeceğini müjdeliyor. Özellikle 10-12 Temmuz (Cuma, Cumartesi, Pazar) tarihlerini kapsayan dönemde, gökyüzündeki gezegen hareketleri devasa bir zenginlik ve refah dalgasına kapı aralıyor.

Halk arasında "Hayatlarının ilk yarısında büyük zorluklar yaşayan ama ikinci yarısında servet patlaması yaşayanlar" olarak bilinen Çin astrolojisinin 3 güçlü burcu, yarından itibaren hayatlarının en parlak dönemine giriyor.

Doğru zamanda karşılarına çıkacak güçlü hayırseverler ve akıllıca değerlendirilecek iş teklifleri sayesinde, bu burçlar için borçları kapatma ve sıfırdan servet inşa etme dönemi başlıyor.

1. Kaplan yılında doğanlar: Üzerlerine şans ve zenginlik yağacak

Yarından itibaren Kaplan yılında doğanların şans grafiğinde olağanüstü bir yükseliş yaşanacak. Geçmişte canlarını sıkan mali ve profesyonel zorluklar yavaş yavaş geride kalırken, yerini kariyer basamaklarını hızla tırmanacakları fırsatlara bırakacak.

Çalışanlar: Şirket içindeki üstlerinden, amirlerinden büyük bir takdir görecek. Daha fazla sorumluluk, terfi ve çabalarının karşılığı olarak dolgun bir prim kapıda.

İş sahipleri: Müşteri sayısında adeta bir patlama yaşayacak. Satışların ve gelirlerin katlanarak artacağı bir döneme giriliyor.

Kaplanların en büyük avantajı, gizli hayırseverlerden görecekleri finansal ve manevi destekler olacak. Erteledikleri tüm projeler bir bir hayata geçecek. Aile içindeki uyum ve destek ise onların bu zenginlik yolunda kendilerinden daha emin adımlar atmalarını sağlayacak.

2. At yılında doğanlar: Kariyerde büyük patlama ve beklenmedik paralar

Gök günlüğüne ve burç yorumlarına göre yarından itibaren At burçları için uğurlu yıldızların koruması altında geçecek muazzam bir dönem başlıyor. Bu süreçte attıkları her adım, beklediklerinden çok daha pürüzsüz ve kazançlı sonuçlanacak.

Yatırımcılar ve girişimciler: İşlerini büyütmek isteyen Atlar, tam aradıkları gibi güvenilir, güçlü ve vizyoner ortaklarla masaya oturacak.

Serbest çalışanlar: Arka arkaya imzalayacakları yeni ve kazançlı sözleşmelerle gelirlerini ikiye katlayacak.

At yılında doğanlar, sadece maaş veya ticari gelirle sınırlı kalmayacak; piyango, ikramiye, geçmiş yatırımların ani karları veya miras gibi **beklenmedik ek nakit akışları** ile ceplerini dolduracaklar. Uzmanlar, At burçlarının bu dönemde uzun vadeli tasarruf planları yapmalarını, geleceklerini garanti altına alacak finansal temeller atmalarını öneriyor.

3. Tavşan yılında doğanlar: Hayırseverlerin rehberliğinde sürekli kazanç

Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız, sabırla ve tırnaklarıyla kazıyarak çalışan Tavşan burçları için nihayet hak ettikleri ödülü toplama vakti geldi. Yarından itibaren hem maddi hem de mesleki anlamda büyük bir mutluluk ve huzur evresine giriş yapıyorlar.

Karşılarına çıkacak güçlü ve nüfuzlu kişiler, Tavşanlara kariyerlerinde seviye atlatacak iş birliği imkanları ve benzersiz koşullar sunacak. İşleri tereyağından kıl çeker gibi

Dükkan sahipleri siparişlerde gözle görülür, istikrarlı bir artış yaşanacak. Karlılık oranları tavan yaparken, uzun süredir planlanan genişleme hamleleri için en doğru zaman gelmiş durumda.