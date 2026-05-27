İngiltere’nin Leicester kentindeki Redcar Hipodromu’nda yaşanan talihsiz olay, yarış öncesi geçit töreni alanında görev yapan bir ahır çalışanının saniyeler içinde yere savrulmasıyla sonuçlandı.

HAVAYA FIRLADI

Ünlü antrenör Richard Fahey’nin ekibinde yer alan baş yardımcı Chloe Briody, üç yaşındaki safkan Kameko Fever isimli kısrağın yanında yürüdüğü sırada beklenmedik bir kazanın ortasında kaldı. Yarış öncesi rutin hazırlıklar sırasında meydana gelen olayda, atın ani bir refleksle arka ayaklarını savurması sonucu Briody sert bir darbe aldı ve havaya fırlayarak yere düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Briody’nin durumunun kontrol amaçlı değerlendirildiği, ancak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği ve yalnızca hafif sıyrıklarla olayı atlattığı bildirildi. Hipodrom yetkilileri de olay sonrası yaptığı açıklamada personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli kontrollerin yapıldığını duyurdu.

YARIŞI 11. SIRADA TAMAMLADI

Öte yandan, atın sağlık durumunda da herhangi bir sorun olmadığı, yarışa devam ettiği ve koşuyu 11. sırada tamamladığı belirtildi.

2017’DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşanan olay, atlarla çalışmanın barındırdığı riskleri bir kez daha gündeme getirirken, benzer bir trajedinin 2017 yılında Kempton Park Hipodromu’nda yaşandığı ve bir ahır çalışanının hayatını kaybettiği hatırlatıldı.