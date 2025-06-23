Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde diş hekimi Yaman Özkan yarıştı.



İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen yarışmacının karşısına, 5. soruda "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan'dır?" sorusu çıktı.

SEYİRCİYE SORDU, YARIŞMADAN ELENDİ



Seyirciye sorma jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin yüzde 59'unun C şıkkında yer alan 'Joe Dalton' yanıtını vermesinin ardından seyircilere güvenerek soruyu yanıtladı.



Doğru cevabın A şıkkı 'Rintintin' çıkması üzerine seyirciye güvenerek yanılan Özkan, yarışmaya veda etti. Elendiği için çok üzülen isim "Aslında alacağın iyi bir rakama ihtiyacım vardı" sözlerini kullanarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.







PROGRAMINI İZLEYEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ



Programa erken şekilde veda eden Özkan hakkında üzücü haberi Kim Milyoner Olmak İster yarışması sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada "Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın rahatsızlığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.