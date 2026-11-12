Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Resul O. ile Orhan K. yönetimindeki otomobillerin seyir halindeyken çarpıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yarıştıkları öne sürülen iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Çağatay Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkardı.

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Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.