Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kurultay iptal davasında, ihtiyati tedbir talepleri reddedilmiş ve duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dava sürecinde sessiz kalması, parti içinde eleştirilere yol açtı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise, Kılıçdaroğlu'nu sessiz kalmakla eleştirenlere tepki gösterdi.

“Kılıçdaroğlu konuşsun, Kılıçdaroğlu niye susuyor? Mahkemeye niye gitmiyor?' korosu, aldıkları talimat üzerine yine sahneye çıktı. Hem nota bilmiyor hem de sürekli detone oluyorlar" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

'DUA EDİN EDEBİYLE SUSUYOR'

"Bakın; dua edin de Kemal Bey konuşmasın… Samimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu konuşsa; partinin çok çok önemli bir isminin, AK PARTİ’li bir sermayedarın HALİÇ’teki önemli bir temsilcisine gidip 'Bizi sizinle Kemal Bey kavga ettiriyordu. Kemal Bey dönemi bitti. Sizinle bir sorunumuz yok' dediğini anlatsa… O görüşmede yine CHP’li çok çok önemli bir isme o AVM’den iki dükkan birden alındığını deşifre etse… Doğayı katleden o yapı için nasıl kolaylıklar sağlandığını belgeleriyle ortaya koysa… '5’li çete' sözünün neden tarihe karıştığı ve artık neden ağızlara bile alınmadığını belgeleriyle anlatsa…

Neyse… Dua edin de edebiyle susuyor... İsterseniz fazla tahrik etmeyin… Kurultay davası üzerinden de Alevi inancına olan kininiz ve nefretinizi ortaya dökmeyin…

'TASMANIZI KİMİN TUTTUĞUNU HERKES GÖRECEK'

İçinizdeki kini kusmak için bugünleri beklediğinizi biliyorduk. Neyi niçin yaptığınız o kadar net anlaşılıyor ki… Troller sizi… Hepinizin tasmasını kimin tuttuğunu tüm kamuoyu görecek… Yakındır…"

'DELİKANLI GİBİ AÇIKLA'

Yarkadaş'a cevap CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. "Sen benim trol olmadığımı biliyorsun" diyen Özcan, şunları kaydetti:

"Hangi CHP’liyi ne ile tehdit ediyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu’nun neyi açıklamasından ve kimlerin korkmasından bahsediyorsun? Ben bir CHP üyesi olarak senin ne ima ettiğini açık ve mert bir şekilde (Delikanlı gibi) açıklamanı bekliyorum."