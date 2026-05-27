CHP Genel Merkezi önünde teşhir edilen iki lüks Mercedes otomobilin plakalarına suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın adları yazıldı.





Araçların üzerine bırakılan notta "HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR" ifadesi dikkat çekerken, söz konusu fotoğrafları ilk kez kamuoyu ile paylaşan Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, araçlardan birinin İBB itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığını, diğerinin ise tutuklu Özkan Yalım tarafından 10 milyon TL'ye dizayn ettirildiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah isim vermeden “sözde muhalif medya”yı eleştirdi. CHP lideri “Sürekli tek yanlı yayıncılık yapıyorlar” dedi.



Kılıçdaroğlu’nun sözleri sözde muhalif medyada yine kendine yer bulamadı.



Koyu bir sansür var.



İmamoğlu ve Özel izin… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 27, 2026

CHP ÖNÜNE ÇEKİLEN ARAÇLAR PARTİNİN ÖZ MALI ÇIKTI



Söz konusu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetiminde partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş'ın parasıyla satın alındığı iddia edilen otomobilin 2022 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi tarafından Mercedes bayisinden satın alındığını söyledi.

Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir.



May 27, 2026

Plakasında 'Özkan Yalım' yazılı aracın da benzer şekilde bu yıl, CHP yönetimi tarafından Mercedes bayisinden satın alındığının ve aracın Özkan Yalım ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığının ortaya çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'den iddialara ilişkin açıklama geldi.





ARAÇLAR 'SEMBOLİK' OLARAK SEÇİLDİ



Söz konusu iddialara ilişkin Sözcü'ye konuşan Sönmez, Yarkadaş'ın iddia ettiğinin aksine araçların Aziz İhsan Aktaş ya da Özkan Yalım ile doğrudan bir ilişkisinin olmadığını, her iki isme yönelik iddialar ve soruşturmalar nedeniyle CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın 'sembolik' olarak CHP Genel Merkezi önünde teşhir edildiğini belirtti.



Söz konusu iddialar ve CHP üzerine kayıtlı araçlar hakkında gerekli soruşturmayı yapacaklarını belirten Sönmez, "Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık" ifadelerini kullandı.



