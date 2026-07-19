21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı öncesinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açık desteği ile bilinen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel ve destekçisi milletvekillerine yönelik eleştirilerinin dozunu artırmaya devam ediyor.



Resmi Gazete'de yer alan rutin' bir kararı, 'Özel destekçisi milletvekillerinin dokunulmazlıkları bu yaz kaldırılacak' iması ile sosyal medya hesabından paylaşan Barış Yarkadaş, kelimesi kelimesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ile aynı paylaşımı yapmıştı.



Yarkadaş ve Gökçek arasındaki 'ağız birliği' CHP seçmeninden büyük tepki topladı.





CHP'DEN TEPKİ: "AYNILAR AYNI YERDE"



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gökçek ve Yarkadaş'ın "Dokunulmazlık dosyaları'nın görüşüldüğü komisyon tatil yapmayacak. Türkiye'yi 'daha sıcak bir yaz' bekliyor gibi görünüyor." şeklindeki paylaşımına bu sözlerle tepki gösterdi:



"Aynılar aynı yerde, benim açımdan vaka-i adiye, üzerinde durmaya değmez. Ancak kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından ifade etmeliyim ki bu karar, her Meclis ara vermesinde alınan rutin bir karardır"



"PAYLAŞIMIMI KOPYALADI" DEDİ, TOPU GÖKÇEK'E ATTI



Yarkadaş, aynı kaynaktan beslendiklerine yönelik eleştirilerin ardından kendi paylaşımının Melih Gökçek tarafından 35 dakika sonra kopyalandığını öne sürdü.



Gökçek, Yarkadaş'a destek çıkarak "Barış'ın günahını almayın... Ben onun tweetinden kopyaladım" ifadelerini kullandı.









