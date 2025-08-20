Zuhal Topal ailesiyle Bodrum'da güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
Tatil için Türkbükü'nü tercih eden sunucunun Instagram hesabından "Yaş 48, yanlış anlaşılmasın" notuyla paylaştığı bikinili pozuna beğeni yağdı.
AZ VE SIK YEMEK YİYOR
Zuhal Topal 2 yıl içinde tam 35 kilo vermişti. Günlük çörek otu yağı tüketiminin yanı sıra sağlıklı bir beslenme programı ve doktor kontrolü olan Topal şunları söylemişti:
"Az ve sık yemek yiyorum. Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor ve iştahımı dengeliyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra, bu küçük sırrımla enerjimi hep yüksek tutuyorum. Sizlere de öneririm."