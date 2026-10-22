Resmî Gazete’de 10 Ekim’de yayımlanan yönetmelik uyarınca, sosyal ağ sağlayıcılarının 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklandı. Mevcut kullanıcı hesaplarının intibakı için 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi tanınırken, hesap açılışlarında zorunlu kılınan yaş doğrulama süreci siber dolandırıcıların hedefi haline geldi.

DOLANDIRICILAR KULLANICILARI NASIL HEDEF ALIYOR?

Uzmanlar, yasal düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte SMS, WhatsApp ve e-posta kanalları üzerinden vatandaşlara iletilen sahte bildirimlerin artabileceğine dikkat çekiyor. "Hesabınızı açık tutmak için yaşınızı doğrulayın", "Çocuğunuzun hesabını korumak için işlemi tamamlayın" veya "Doğrulama yapmazsanız hesabınız kapatılacak" şeklindeki aciliyet hissi uyandıran mesajlarda, resmî kurumların ve popüler sosyal medya platformlarının isim ve logoları taklit ediliyor.

Mesajlardaki sahte bağlantılara tıklayan kullanıcılar, e-Devlet ya da platform arayüzünün kopyalandığı oltalama sitelerine yönlendiriliyor. Bu sayfalarda paylaşılan T.C. kimlik numaraları, giriş şifreleri, banka hesap bilgileri ve tek kullanımlık SMS onay kodları doğrudan dolandırıcıların kontrolüne geçiyor. Ele geçirilen verilerle mağdurların banka hesapları boşaltılabileceği gibi, şahıslar adına kredi başvurusu yapılması, yeni telefon hattı açılması, alışveriş gerçekleştirilmesi veya sahte şirket kuruluşu yapılması gibi hukuki ve mali riskler ortaya çıkıyor.

RESMÎ DİJİTAL BELİRTEÇ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yönetmelikte tanımlanan resmî yaş doğrulama mekanizmasında, vatandaşların kimlik bilgileri doğrudan sosyal ağ şirketleriyle paylaşılmıyor. Süreç, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden üretilen ve kullanıcının yasal yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını teyit eden kriptografik dijital belirteçlerle yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile siber güvenlik uzmanları; mesaj yoluyla iletilen hiçbir bağlantı üzerinden kimlik, banka veya onay kodu bilgisi verilmemesi gerektiğini vurguluyor. e-Devlet işlemlerinin yalnızca resmî web sitesi veya doğrulanmış mobil uygulama üzerinden yapılması, şüpheli iletiler durumunda ise ilgili platform veya kamu kurumunun doğrudan kendi kanalları üzerinden teyit alınması gerektiği bildirildi.