EYT yasası, 3 Mart 2023’te yürürlüğe girdi ve sigortalılara önemli haklar tanıdı. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, prim gün sayısını tamamlamayanlar için bu düzenlemenin herhangi bir avantaj sağlamadığını vurguladı.

8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar, prim gün sayısını doldurduysa yaş şartı olmadan emekli olabilirken, eksik prim gününe sahip olanlar, EYT düzenlemesi ile yaş şartından muaf tutulamıyor. Erdursun, sigortalıların, EYT kapsamında olup olmadıklarını öğrenmek için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Konuya dair detayları Dünya Gazetesi'nde yazmış olduğu köşe yazısında ele alan Erdursun detayları paylaştı.

İşte Özgür Erdursun'un köşe yazısında paylaştığı bilgiler:

8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olan­lar EYT’lidir. SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarından ilk işe başlama tarihlerine göre prim gün sayı­sını ve sigortalılık süresini tamamlayan­lar yaş şartı olamadan emekli olabilir.

EYT yasası 3-3-2023’de çıktı. Prim gün sayısını tamamlayanlar yaş şartı olamadan emekli olabiliyor ancak prim gün sayısı eksik olanlar; EYT yasası çık­mış olsa dahi az prim günüyle kısmi emeklilikten yaralanmak için yaş şartını tamamlamaları gerekiyor.

PRİMİ EKSİK OLANLAR YAŞI BEKLEMEK ZORUNDA

3600 ya da 5400 günle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında emekli olacaklar EYT yasası ile ayrıca bir hak elde etme­di, EYT yasası öncesinde emekli olacak­ları şartlarda iyileştirme olmadığı için EYT yasası bu durumda olanlar için her hangi bir avantaj getirmedi. EYT önce­si kendilerinden istenen yaş neyse aynı yaş şartını tamamlamadan emekli olma­ları mümkün değil.

Bu durumda EYT’li olduğu halde prim gün sayısı eksik olanlar EYT’li ancak yaş beklemek zorundalar. İlk işe başla­ma tarihlerine göre kendilerinden iste­nen prim gün sayısını tamamlarlar ise EYT’li olurlar. İlk işe başlama tarihine göre EYT kapsamında olsalar dahi ken­dilerinden istenen prim gün sayısını ta­mamlamayanlar yaş şartında değişiklik olmadan kısmi emeklilik için yaş bekle­mek zorundadırlar.

SSK’dan 3600 günle kadınlar 58, er­kekler 60 yaşında

Bağ-Kur’dan 5400 günle kadınlar 56, erkekler 58 yaşında

Emekli Sandığından 5400 günle ka­dınlar ve erkekler 61 yaşında emekli ola­bilirler.

Örnek:

28-03-1972 doğumlu 53 yaşında bir kadın sigortalı, 01-06-1992’de sigorta­lı olmuş 49 yaş 5600 güne tabi toplamda 3623 günü var.

Normalde 28-03-2021’de EYT yasa­sı çıkmadan önce dahi emekli olabili­yordu. EYT ile yaş şartı kaldırıldı an­cak kendisinin prim gün sayısı eksik ol­duğu için 5600 gününü tamamladığında emekli olacak. EYT yasası kendisine bir avantaj sağlamadı.

Bu kişinin ayrıca 3600 günle 58 yaşın­da emekli olma hakkı vardı. EYT yasası öncesi 58 yaş 3600 gün kuralı EYT’de de­ğişmedi. Bu durumda EYT yasası çıkma­dan önce dahi yaş şartını tamamlayan ancak prim gün sayısı eksik olan kişi­ler, 8-9-1999 tarihine kadar 3600 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartı aran­maktaydı.

8-9-1999’da çıkan yasa ile ka­dınlar 50 yaşı 58 yaşa, erkeklerin 55 ya­şı 60 yaşına çıkartılmıştı, 3-3-2023’de çıkan EYT yasası ile 58 yaş şartının 50 yaşına indirileceğini düşündüler ancak EYT yasası çıktığında SSK’da 5000 gün şartı değil de 8-9-1999 tarihine getiri­len prim kademesi değiştirilmedi ayrı­ca 3600 günle kadınların 50, erkeklerin 55 yaş şartı hakkı geri verilmedi, kadın­larda 58, erkeklerde 60 yaş ile 3600 gün şartı devam ettiği için bu kişi 3600 günle 58 yaşını beklemek zorundadır.

28-03-1972 doğumlu olan ve 01-06- 1992’de sigortalı olan kişi için EYT ya­sasının çıkmasının bir anlamı olma­dı. EYT öncesinde 3600 günle 28-03- 2030’da emekli olacak kişi EYT yasası sonrası da emekli olabilmek için 28-03- 2030 tarihini beklemek zorunda.

Bu sigortalının 5600 gününü tamam­laması için 1977 günü eksik yani 5 yıl 5 ay 27 gününü tamamlaması gerekiyor. Bu kişi bugün 24-02-2024’de sigortalı çalışmaya başlar ise 5 yıl 5 ay 27 gününü 21-08-2030’da tamamlayacak ve emekli olacak, ancak hiç prim ödemese dahi bu kişi 28-03-2030’da emekli olabilecek.

İlk işe başlama tarihi 8-9-1999 tari­hine kadar olanlar EYT’li gibi gözükse de prim günü eksik olması durumunda EYT’li olmanın kendilerine bir avantajı olmayabiliyor.