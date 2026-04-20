Emeklilik planları yapan pek çok sigortalı, yalnızca bedensel rahatsızlıkların bu süreci hızlandırdığını düşünerek yanılıyor. Güncel sosyal güvenlik mevzuatı, zihinsel ve ruhsal sağlığı da çalışma gücü kaybı kapsamında değerlendiriyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, SSK ve SGK alanındaki mesleki deneyimleri ışığında, psikiyatrik hastalıkların erken emeklilikteki kritik rolünü ele alarak bu hakların bilinmeyen yönlerine ışık tuttu.

"YAŞ ŞARTI ARANMAZ, GENÇ YAŞTA EMEKLİLİK İMKANI DOĞAR"

Normal emeklilik şartlarının aksine, sağlık gerekçesiyle yapılan başvurularda sistemin sunduğu kolaylıklara değinen Karakaş, süreci şu sözlerle özetledi:

"Normal emeklilik için yaş, prim ve süre şartları bir aradadır. Ancak malulen emeklilikte 'yaş' şartı aranmaz. Az primle ve genç yaşta emeklilik imkânı doğar."

Psikolojik rahatsızlıkların sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bir güvence kaynağı olabileceğini belirten Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bedensel değil, psikolojik hastalıklar da bu kapsamdadır. Bu yolda, düzenli emeklilik maaş güvencesi sağlar. Üstelik emeklilikten sonra prim ödemeden sağlık hizmetlerine erişim hakkı verir."

KANSERDEN SONRA İLK SIRADA PSİKİYATRİ HASTALARI VAR

SGK verilerinin şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koyduğunu belirten Karakaş, psikiyatrik hastalıklar listesinin kapsamlı olduğunu vurguladı. Kurumun verilerine göre bu hastalık grubu, maluliyet haklarından en çok yararlanan ikinci kesimi oluşturuyor:

"SGK, her sene branşlar itibarıyla en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanları açıklamaktadır. Buna göre kanser hastalarında sonra ilk sırada psikiyatri hastaları gelmektedir. Anlayacağınız SGK verileri psikiyatri hastalarının malulen emeklilik şanslarının fazla olduğunu ortaya koymaktadır."

MALULEN Mİ, ENGELLİ EMEKLİLİĞİ Mİ?

Sigortalıların durumuna göre iki farklı yol izlenebileceğini belirten Karakaş, en kritik ayrımın hastalığın başlangıç zamanı olduğunu hatırlattı:

"Ancak hemen altını çizelim hastalığınız doğuştan ya da sigorta başlangıcınızdan önce ise malulen emeklilik yolu kapalı. Hastalığınız sigorta başlangıcın sonra meydana gelmiş ise iki seçeneğiniz var."

Bu kapsamda belirlenen temel şartlar ise şunlar:

Malulen Emeklilik Şartı: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmak.

Engelli Emeklilik Şartı: %40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir.

Ruh sağlığını "bedenin görünmez temeli" olarak nitelendiren uzman isim, ciddi rahatsızlıkları olan vatandaşlara haklarını aramaları konusunda çağrıda bulundu. Karakaş, sürecin sadece maddi değil manevi bir kazanım olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Güneş balçıkla sıvanmaz; gerçek sağlık sorunları karşısında SGK daima yanınızdadır. Ciddi ruhsal rahatsızlıklarınız varsa kendinize bir şans verin ve bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüklerine müracaat ederek sigorta ve prim durumunuza göre maluliyet ya da engelli emeklilik hakkınızla ilgili prosedürü başlatın."