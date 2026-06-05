DEV TURİZM TESİSİ

Bodrum Gündoğan’daki Küçükbük sahili inşaat çalışmasıyla gündemde. Cennet koyda, Alarko Holding tarafından yapılan 325 odalı Hillside Bodrum Otel ve Tatil Köyü projesindeki çalışmaların “inşaat yasağına” rağmen sürdüğü belirtildi. Şirketin denize dolgu yaptığı, bu amaçla iş makineleriyle kazık çakıldığı ifade edildi. Yöre halkı ve çevre örgütleri, yaklaşık 45 bin metrekarelik alandaki çalışmaların çevre kirliliğine neden olduğunu, denize ve doğaya zarar verdiğini vurguladı.

2022’de başlayan inşaatın girişine bu tabela asıldı. Binalar yükselmeye devam ediyor.

SESİMİZİ KİMSE DUYMUYOR!

Bölgede yaşayan Sergün Demir “İnşaat yasağı var. Ancak şirket ne yasa dinliyor ne yasak. İnşaatı ilgili mercilere şikayet ettik ama sesimizi duyan yok” dedi. Mahalle sakinleri, konuyu CİMER’e taşıma kararı aldı. Bodrum Kent Konseyi Çevre Komitesi gönüllüsü Nihat Koyuncu “Art arda davalar açıyoruz, ÇED raporları iptal ediliyor yine ÇED alıyorlar. Bunların ÇED raporu var mı, yok mu bilmiyoruz. Rant uğruna 24 saat 365 gün doğayı talan ediyorlar. Yöre halkının feryadını ise duyan olmuyor” diye konuştu.

FOKLARIN BARINMA ALANI

Çevre örgütleri, “Akdeniz foklarının barınma alanına kazık çakıyorlar. Bölgede Poseidon çayırları var. Çalışmaları acilen durdurun” dedi.