Türkiye’de 9 Haziran 1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu bütünüyle değişiyor.

TGRT Haber'e konuşan Avukat Mustafa Zafer, borçlunun maaşına haciz uygulamasında az maaş alandan az, çok maaş alandan çok kesinti yapılacağını belirterek, taslağın yürürlüğe girmesi halinde beyaz yakalı çalışanların maaşlarından yüzde 60'a varan oranda haciz kesintisi yapılacağını kaydetti. Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede borçlunun maaşı ne kadar olursa olsun maaşından en fazla yüzde 25’lik kesinti yapılabiliyor.

BEYAZ YAKALININ MAAŞI BUHARLAŞABİLİR

Taslak pakette borçlunun maaşına haciz uygulamasının da yeniden düzenleneceğini kaydeden Zafer, "az maaş alandan az, çok maaş alandan çok kesinti" yapılacağını söyledi. Zafer, şu ifadeleri kullandı:

"Maaş haciz uygulaması, halen yürürlükte olan düzenlemede borçlunun maaşı ne kadar olursa olsun maaşından en fazla yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasını düzenlemekte. Ancak hazırlanan taslakta asgari ücretli çalışan bir kişinin maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek. Bu durum beyaz yaka olarak bilinen ve görece daha yüksek maaş alan çalışanların maaşının yüzde 60’ına kadar kesinti yapılmasına imkân tanıyacak. Böylece az maaş alandan az, çok maaş alandan daha çok kesinti yapılabilecek."

Taslak metin yasalaşırsa gelire göre şu oranlarda haciz uygulanabilecek:

a) Geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda biri.

b) Geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için gelirinin onda ikisi.

c) Geliri net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için gelirinin onda üçü.

ç) Geliri net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için gelirinin onda dördü.

d) Geliri net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için gelirinin onda beşi.

22.104 x 7 = 154.728 TL maaş alan bir kişinin aldığı ücretin yarısı 77.364 TL üzerine haciz konulabilecek. (Mevcut uygulamada en fazla (1/4 ‘i olan 38.682 TL kesilebilmekte)

e) Geliri net asgari ücretin dokuz katı ve fazla olanlar için gelirinin onda altısı.