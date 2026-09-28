Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Eylül tarihleri arasında sanal devriye ve açık kaynak araştırma çalışmaları yürütüldü.
Faaliyetler kapsamında 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
Yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 341, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 ve müstehcen içerik barındıran 70 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Bahse konu sitelerin erişimi engellendi. Öte yandan, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ilçesinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çözüldü.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.