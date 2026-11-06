Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 34’Ü TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞI Soruşturma kapsamında MASAK tarafından incelenen 40 şüpheliye ait banka hesaplarında 3 milyar 484 milyon liralık para giriş ve çıkışı belirlendi. 14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ Bu tespitlerin ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Kasım'da harekete geçen jandarma ekipleri, Aydın merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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