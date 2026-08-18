Yasadışı bahis sorunu her geçen gün derinleşirken, Türkiye’nin siyasi ve adli gündemi bahis platformlarının odağı haline geldi. Daha önce tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu, erken seçim ihtimalleri, asgari ücrete ara zam ve kabine değişikliği gibi konuları bahis tahtasına koyan yasadışı sistemde bu kez kantarın dozu daha da kaçtı. Bahis ağları; YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i, belediye başkanlarına yönelik adli süreçleri ve Meclis aritmetiğini hedef alan skandal başlıklar açtı.

ÖZGÜR ÖZEL VE BELEDİYE BAŞKANLARI BAHİS TAHTASINDA

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre skandal boyutlara ulaşan sistemde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in tutuklanıp tutuklanmayacağı dahi bahis konusu yapıldı. "Özgür Özel tutuklanır mı?" başlığında kullanıcılar üzerinden ciddi paralar dönerken, bahse yatırılan tutarın 112 bin liraya ulaştığı görüldü. Oylamada "Evet" seçeneği yüzde 18, "Hayır" seçeneği ise yüzde 82 olarak oranlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Özel hakkında en son 4 Ağustos’ta fezleke hazırlanmış ve cumhurbaşkanı tezkeresi 6 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na ulaşarak hakkındaki fezleke sayısı 62’ye yükselmişti.

Bir diğer skandal başlık ise belediyelere yönelik olası adli işlemler oldu. Platformda yer alan "31 Ağustos’a kadar kaç il veya ilçe belediye başkanı gözaltına alınır?" sorusuna kullanıcıların binlerce lira yatırdığı ve 43 bin liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

MECLİS ARİTMETİĞİ VE SANATÇILAR DA RADARLARINDA

Yasadışı bahis ağının hedeflerinden biri de YENİ Parti’nin TBMM’deki milletvekili gücü oldu. "YENİ Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 31 Ağustos’ta en az 95 olacak mı?" başlığı altında 81 bin 100 liralık işlem hacmi oluştu.

Söz konusu platformun sadece siyaset dünyasını değil, emniyet operasyonlarını da bahis malzemesi yaptığı ortaya çıktı. "31 Ağustos’a kadar bir sanatçı uyuşturucudan tutuklanacak mı?" sorusunun da bahis tahtasına taşındığı ve bu başlık altında 58 bin 900 liralık işlem yapıldığı belirlendi. Gündemi suistimal eden bu sistemle ilgili kamuoyundaki tepkiler büyüyor.