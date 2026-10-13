İçişleri Bakanlığı, siber suçlar ve yasa dışı bahis odaklarına yönelik yürütülen dev operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde Batman merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8.5 MİLYAR TL'LİK DEV TRANSFER TRAFİĞİ

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 8,5 milyar TL para hareketliliği saptandı. Operasyon düğmesine basılmasıyla birlikte belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 102 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİNİ ELEKTRONİK SİSTEMLERLE AKLAMIŞLAR

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine doğrudan aracılık ettikleri belirlendi. Bahis faaliyetlerinden sağlanan suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, özel yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları kullanılarak transfer edildiği, gizlendiği ve çeşitli yöntemlerle yasal finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

BAKANLIK'TAN TEBRİK VE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, "Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Batman İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.