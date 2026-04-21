İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinde mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol oynadığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık koordinesinde İstanbul, Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize’de eş zamanlı operasyon düzenlendi; 23 şüpheliden 20’si gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.