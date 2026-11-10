Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, yasa dışı bahis ve çeşitli suçlardan sağlanan kara paranın sosyal medya platformları üzerinden aklanmasına yönelik kurulan organize mekanizma çökertildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan teknik ve fiziki takip, şebekenin işleyişini açığa çıkardı.

CANLI YAYINLARDA SANAL HEDİYE ÇARKI

Ekiplerin tespitlerine göre şüphelilerin, yasa dışı bahisten kazandıkları yüksek meblağları TikTok'ta canlı yayın açan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla sisteme soktuğu belirlendi. Yayıncılara bağış görünümü altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderildiği, fenomenlerin bu hediyeleri nakde çevirerek banka hesaplarına aktardığı ve anlaşılan komisyonu kestikten sonra kalan tutarı nakit veya havale yöntemiyle şebeke üyelerine iade ettiği saptandı.

Ayrıca suç gelirlerinin bir kısmıyla kuyumculardan yüklü miktarda ziynet eşyası satın alındığı, bu yolla kayıt dışı paranın aklanarak yurt dışına transfer edilmeye çalışıldığı belirlendi.

MASAK İNCELEMESİNDE 1.9 MİLYAR LİRALIK HAREKET ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda 14 şüphelinin son 6 yıllık mali hareketleri mercek altına alındı. Yapılan geriye dönük hesap incelemelerinde, toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira tutarında şüpheli para transferi ve finansal hareketlilik gerçekleştirildiği tespit edildi.

8 İLDE OPERASYON: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Delillerin toplanmasının ardından Ankara merkezli Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin operasyonları sürerken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.