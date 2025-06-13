İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 ay süren çalışmalar neticesinde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, aralarında 1 milyondan fazla takipçili fenomen ve anonim hesapların da bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, bireylerin ve toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, valiler, il emniyet müdürleri ve polis ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, mücadelenin süreceğini vurguladı.