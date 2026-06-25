Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 23 Haziran’da operasyon düzenlendi. 14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından çevik kuvvet ekipleri eşliğinde adliyeye götürüldü. 2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ AYRI YÜRÜTÜLÜYOR Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu, Antalya’da yakalanan diğer şüphelinin ise işlemlerinin bu ilde sürdüğü bildirildi. Her iki şüphelinin işlemlerinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılacağı öğrenildi. 2,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, Eskişehir ve Antalya’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis faaliyetlerinin yaklaşık 2,3 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının tespit edildiği belirtildi.

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