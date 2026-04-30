İçişleri Bakanlığı, Niğde merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında 34 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 31’inin tutuklandığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

9 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin yaklaşık 9 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bir şirket aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı tespit edildi. Operasyonlarda, 26 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda; Niğde merkezli olmak üzere Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

2 BİN 623 BANKA VE KRİPTO HESABI

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto hesabı ile 4 şirket ve bu şirketlerin hisseleri, 1 akaryakıt istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araçtan oluşan, toplam değeri yaklaşık 1 milyar 240 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.

Açıklamada, yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyona katılan emniyet birimleri ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.