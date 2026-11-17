Adana’da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis incelemesinde şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, grubu altı ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, şüphelilerin yurt dışından satın aldıkları yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Bahis için kullanılan paneller de belirlendi.

PARAYI KRİPTO VARLIĞA DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Kentte ofis kurduğu belirlenen grubun, bahis gelirini takibini zorlaştırmak amacıyla çok sayıda banka hesabına aktardığı tespit edildi. Paranın daha sonra kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

HESABINI KULLANDIRANLARA AYLIK 85 BİN LİRA

Tespitlerin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık 85 bin lira ödediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin tamamı mahkemece tutuklandı.