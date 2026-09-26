Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3,9 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Şanlıurfa merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da 22 Eylül'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon liralık hareket tespit edilmiş, operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ARAÇ, TAŞINMAZ VE KRİPTO VARLIKLARA EL KONULDU

Operasyonlarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirilmişti. Yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el konulmuştu. Ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine erişim engeli getirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli dün adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınarak adliyeye gönderilmişti.