Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesabı kiralama adı altında hesap bilgileri topladığı belirlendi. İZMİR VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, SIM kartlar ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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