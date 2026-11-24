Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından satın aldıkları yazılımla internet siteleri kurarak yasa dışı bahis oynatan şüphelileri takibe aldı. Altı ay süren teknik ve fiziki takipte, zanlıların kentte ofis kurduğu ve suçtan elde ettikleri gelirleri farklı banka hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.

3,1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Zanlıların banka hesaplarını inceleyen ekipler, yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği tespit etti.

HESAP SAHİPLERİNE AYLIK 70 BİN LİRA ÖDEME

Soruşturmada, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık yaklaşık 70 bin lira sabit ödeme yapıldığı, ayrıca işlem başına prim verildiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.