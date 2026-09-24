Günlük su tüketimi konusunda yıllardır kullanılan “8 bardak su” kuralının herkes için geçerli olmadığı belirtildi. Vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarı yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye, hava sıcaklığına ve kişinin sağlık durumuna göre değişebiliyor.

YETİŞKİNLERDE GÜNLÜK SU İHTİYACI

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) verilerine göre sağlıklı yetişkinlerde günlük toplam su alımı kadınlar için yaklaşık 2 litre, erkekler için ise 2,5 litre olarak kabul ediliyor. Bu miktarın tamamının doğrudan su olarak tüketilmesi gerekmiyor. Gün içerisinde içilen diğer içeceklerin yanı sıra meyve, sebze, çorba ve süt ürünleri gibi su içeren gıdalar da toplam sıvı alımına dahil ediliyor.

ÇOCUKLARDA SU İHTİYACI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Çocukların sıvı ihtiyacı da yaşla birlikte artıyor. 2-3 yaş arasındaki çocuklarda günlük toplam su alımı yaklaşık 1,3 litre olurken, 4-8 yaş arasında bu miktar yaklaşık 1,6 litreye yükseliyor. Bu miktarın tamamının sade su şeklinde verilmesi gerekmiyor. Çocuklar ihtiyaç duydukları sıvının bir bölümünü besinler ve diğer içeceklerden alabiliyor.

9-13 YAŞ ARASINDA MİKTAR FARKLILAŞIYOR

9-13 yaş döneminde kız ve erkek çocuklarının günlük toplam su ihtiyacı birbirinden ayrılıyor. Bu yaş grubunda erkek çocuklar için yaklaşık 2,1 litre, kız çocukları için ise yaklaşık 1,9 litre toplam su alımı öngörülüyor. Düzenli spor yapan veya sıcak havalarda uzun süre dışarıda kalan çocukların sıvı ihtiyacı daha da artabiliyor.

14 YAŞINDAN SONRA YETİŞKİNLERE YAKLAŞIYOR

Yaklaşık 14 yaşından itibaren gençler için yetişkinlere benzer değerler kullanılıyor. Buna göre kızlarda günlük toplam su alımı yaklaşık 2 litre, erkeklerde ise 2,5 litre olarak belirtiliyor. Yoğun egzersiz, spor ve fazla terleme gibi durumlarda ihtiyaç duyulan sıvı miktarı değişebiliyor.

60 YAŞINDAN SONRA SUSAMAYI BEKLEMEYİN

60 yaşından sonra da kadınlar için yaklaşık 2 litre, erkekler için ise 2,5 litre günlük toplam su alımı öneriliyor. Yaş ilerledikçe susama hissinin azalabileceği ve kişinin vücudundaki sıvı eksikliğini daha geç fark edebileceği belirtiliyor. Bu nedenle gün içerisinde düzenli aralıklarla sıvı tüketmek önem taşıyor.

VÜCUDUN SUYA İHTİYACI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Susama, sıvı ihtiyacının en belirgin işaretlerinden biri. Bunun yanında ağız kuruluğu, idrar renginin koyulaşması, daha seyrek idrara çıkma, yorgunluk, baş dönmesi ve baş ağrısı da yetersiz sıvı alımının belirtileri arasında yer alıyor.