TBMM’ye sunulan “Terörsüz Türkiye” teklifinde yer alan bir düzenleme AKP içinde endişe yarattı. “Çerçeve yasa” teklifinin açıklandığı gün AKP’li 277 milletvekili kapalı toplantıda ‘bilgilendirme’ için bir araya geldi. Bazı isimler, yasayla ilgili kaygılarını dile getirdi. AKP’li bir milletvekili ise yasa teklifinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ile ilgili yer alan maddeyi hatırlattı.

‘HUKUKÇULAR İNCELESİN’

Kanun teklifinin 3. maddesinde, “Örgütün fiili varlığına son verdiğini ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidinin MGK kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanmış olması koşulu ile örgüt faaliyetine ilişkin soruşturmalar ertelenir” hükmü bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan OHAL kararnamesinde, MGK’ya benzer bir yetki tanınmış ve Anayasa Mahkemesi (AYM) bu maddeyi iptal etmişti.

Kapalı toplantıda konuşan milletvekilleri, bu süreç için “MGK’ya icrai rol veriliyor” dedi. AKP’li bir vekil, AYM’nin geçmişte verdiği karara atıf yaptı ve “Bu düzenleme de AYM’den dönebilir, hukukçu arkadaşlarımız bu gözle de baktı mı?” diye sordu.

O MADDE NE DİYORDU?

AYM, 2020’de çıkarılan bir kararnamede iptal ettiği maddede “MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla bağlantıları nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden, kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik başvuruları için karar alan kamu görevlilerine idari ve cezai sorumluluk doğmaz” deniliyordu. AYM, gerekçesinde MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu belirtmişti.

MGK’da “Terörsüz Türkiye” ele alındı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların sonraki aşamaları değerlendirildi. Yayımlanan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve dışında yürütülen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi. “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı bildiride, ülkenin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının güvence altına alınmasını amaçlayan çalışmaların sonraki aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.