Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi’nde yaşayanlar, yıllar boyunca günlük yaşamlarının bir parçası olan alanın altında böylesine önemli bir tarihi yapı bulunduğunu öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun yıllar boyunca “Zindan” olarak bilinen yerin, aslında binlerce yıllık geçmişe sahip devasa bir yer altı yapısı olduğu ortaya çıktı.

DARA ANTİK KENTİ’NİN GİZLİ HAZİNESİ

Bölgede yer alan Dara Antik Kenti, Doğu Roma İmparatorluğu döneminin en önemli askeri yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. Geçmişte köylüler tarafından depo veya ahır olarak kullanılan, çocukların oyun oynadığı karanlık odalar ise yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bambaşka bir kimlik kazandı. Kazılarla ortaya çıkarılan yapının yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtiliyor.

KAZILAR TARİHİN İZLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Uzmanların yürüttüğü çalışmalar ilerledikçe yapının gerçek işlevi de netleşti. Araştırmalara göre bu devasa alan, Bizans döneminde kentin su ihtiyacını karşılayan büyük bir sarnıç olarak kullanıldı. Zaman içinde farklı amaçlarla değerlendirilen yapı, bazı dönemlerde ise mahkûmların ve esirlerin tutulduğu bir zindan işlevi gördü.

DEVASA KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 10 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu ifade edilen tarihi sarnıç, boyutlarıyla dikkat çekiyor. Derinliği sayesinde Türkiye’nin en bilinen tarihi su yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı ile karşılaştırılan yapı, bölgenin mühendislik ve mimari geçmişine ışık tutuyor.

TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ OLDU

Tarihi yapının ortaya çıkarılmasının ardından bölgeye ilgi her geçen gün artıyor. Köy evlerinin arasından ulaşılan ve merdivenlerle inilen bu etkileyici yer altı yapısı, tarih ve kültür meraklılarının yanı sıra sosyal medya içerik üreticilerinin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ OLARAK AÇIK

Tarihi sarnıç, pazartesi günleri dışında haftanın diğer günlerinde ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz olarak gezilebilen yapı, taş mimarisi ve etkileyici atmosferiyle ziyaretçilerine adeta geçmişe uzanan bir yolculuk sunuyor.