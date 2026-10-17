Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri şüphesiyle gözaltına alınan 33 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına, 7'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, B.S. ve B.Y. tarafından yasa dışı bahis şebekesi oluşturulduğu tespit edildiği belirtildi.

HESAP TOPLAYICILARA İLÇE İLÇE GÖREV DAĞILIMI

Soruşturmadaki tespitlere göre, organizasyon tarafından para karşılığında hesap toplayıcılar görevlendirildi ve bu kişiler arasında ilçe ilçe görev dağılımı yapıldı. Referans sistemiyle üçüncü kişilere suç faaliyetinde kullanılmak üzere sahte şirketler açtırıldığı belirlendi.

Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu, toplam 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesaplarının 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçunda kullanıldığı tespit edildi.

Şebekenin faaliyetleri ve para akışının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.