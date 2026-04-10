Olay, geçen yıl 10 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yatakta uyuyan 36 günlük bebek, polis tarafından korumaya alındı. Olay sırasında 5 yaşındaki kızı ile dışarda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

"BEN DE KARŞILIK VERDİM"

Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu sonrası şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü, Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadeleri doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebek yakınlarına teslim edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Şüpheliler hakkında Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tülay Alan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma', Seray Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', Adnan Bedir'in de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

"BENİM KIZIMIN HİÇBİR SUÇU YOKTU"

Duruşmada söz alan Özge Bedir'in annesi Şefike Çetin, "Torunum her gece ağlıyor. 'Annemi görmek istiyorum. Annem bu kadar geç kalmazdı' diyor. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Çetin de "Bu işin başından sonuna kadar Adnan Bedir sorumlu. Benim kızım bu kızları tanımaz. Benim kızımı bile bile öldürttü. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

"DOĞUM GÜNÜMÜ CEZAEVİNDE GEÇİRDİM"

Sanık Seray Öztürk, "11 aydır cezaevindeyim. İşlemediğim bir suçun cezasını yatmak istemiyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Geçen hafta doğum günümü cezaevinde geçirdim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tülay Alan da "Özge'nin yanına kesinlikle konuşmaya gittim. Keşke olmasaydı. Kendimi savundum. Telefonum yanımda olmadığı için yardım çağıramadım. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Bir üniversite öğrencisi hayatını mahvetmez. Amacım sadece konuşmaktı. Böyle bir olay yaşanacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hayallerim vardı. Cezaevinde psikolojim iyi değil. Olay anı sürekli aklıma geliyor" diye konuştu.

Dava sürecinde serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan Bedir ise "Hiç kimseyi hiçbir şekilde yönlendirmedim. Ev hapsiyle çıktım ama daha çocuklarımı göremedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

2 KADINA ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, son sözlerin ardından kararını açıkladı. Sanık Tülay Alan'a 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Seray Öztürk'e 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Adnan Bedir'in ise beraatine ve konutu terk etmeme kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin ve annesi Şefike Çetin, adliye çıkışında beraat kararına tepki gösterdi.