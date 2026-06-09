Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Aydın Denge'nin haberine göre; Nurgül Aslan'ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınmadığı öğrenildi. Bu gelişme kamuoyunda büyük üzüntü yaratttı.
Yaşanan trajik olayın ardından ailesinin cenazeyi kabul etmemesi üzerine Nurgül Aslan'ın naaşı, Kuşadası ilçesinde bulunan kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.