Survivor 2025, Adem’in şampiyonluğuyla sona ererken programın ardından ortaya atılan aşk iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddialarının ardından Efecan ve eşi Duygu boşanmıştı. Benzer bir iddia da yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Yusuf ve Sevgi cephesinde ortaya atılmıştı.

Yusuf Yıldız ve Sevgi hakkında çıkan yasak aşk iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak hem Yusuf hem de Sevgi bu iddiaları yalanlayarak aralarında böyle bir durum olmadığını açıklamıştı.

YUSUF YILDIZ: EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK

İddiaların ardından Yusuf Yıldız, eşi Rümeysa Çelik ile boşandıklarını açıkladı. Boşanma haberini sosyal medya hesabından duyuran Yusuf, “Zamanla hayata dair beklentilerimizin farklılaştığını gördük.” ifadelerini kullandı. Kararı karşılıklı olarak aldıklarını belirten Yusuf Yıldız, sürecin başından itibaren karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde ilerlediğini vurguladı.

Yusuf Yıldız açıklamasında, “Bugün itibarıyla Rümeysa Çelik ile olan evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayış içinde ve ortak bir kararla sonlandırmış bulunuyoruz. Zamanla hayata dair beklenti ve önceliklerimizin farklılaştığını gördük ve yollarımızı ayırma kararı aldık.” dedi.

Yıldız, “Bu sürecin başından itibaren karşılıklı nezaketle ilerlediğini, bundan sonra da aynı saygının korunacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Aldığımız bu ortak kararla ilgili takipçilerimizden de anlayış bekliyoruz. Saygılarımızla.” ifadelerini kullandı.