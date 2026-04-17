Belçika'nın Brüksel şehri Saint-Josse-ten-Noode ilçesinde Türklerin işlettiği 'Edam Express' markette ilginç bir olay yaşandı. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Türk bir kadın yanına arkadaşlarını alarak markete gitti.

'KİMLİĞİNİ GÖSTER'

Şüphelendiği Türk bir kadına 'Hazer'in yanından gelen sen misin?' diye sorup kimliğini göstermesini istedi. Genç kadın, 'Hayır, siz kimsiniz? Pardon da kimliğimi niye veriyorum' şeklinde karşılık verince, çantasına el konuldu daha sonra üç kadın tarafından darbedildi. Erkek market çalışanı da genç kadına yumruk ve tekme attı.

OLAYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK

Yüzü kanlar içinde kalan kadını kurtarmak için sadece kasiyer araya girdi, o da engel olamadı. Dakikalarca darbedilen kadının olayla hiçbir ilgisi olmadığı iddia edildi.

MARKET SAHİBİ: 'KONUŞMAYIN'

Sözcü, Türk kadınlarının birbirine girdiği marketi aradı. Ancak market sorumlusu patronun olay ilgili konuşulmaması talimatını verdiğini söyledi.