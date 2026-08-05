Tekirdağ'da, arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen bir kişiyi ormanlık alana götürerek kadın kıyafeti giydirdikleri, görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşarak şantaj yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayın, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl Mevkii'ndeki ormanlık alanda meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre, yakın arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen Ö.A., durumun ortaya çıkmasının ardından şantaja uğrayarak ormanlık alana götürüldü.
Burada Ö.A.'ya kadın kıyafetleri giydirildiği, kamera karşısında özür dilettirilerek görüntülerinin kayda alındığı iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kapalı gazetesinin haberine göre, yürütülen çalışma kapsamında olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.