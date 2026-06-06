Aydın'ın Söke ilçesinde eşi Nurgül Aslan ile Ercan Zengin'in öldürüldüğü silahlı saldırının ardından aranan firari şüpheli Erkan Aslan, Kuşadası'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, 30 Mayıs saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Park halindeki otomobile açılan ateş sonucu sürücü Ercan Zengin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan ise kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifte cinayet soruşturması kapsamında aranan Erkan Aslan’ın, Kuşadası’nda farklı noktalarda gizlendiği belirlendi. Güvenlik birimleri, yürütülen teknik ve saha çalışmalarıyla şüphelinin izine ulaştı. DAVUTLAR MAHALLESİ’NDE OPERASYON Ekiplerin bölgede yoğunlaştırdığı çalışmalar sonucunda Aslan, Davutlar Mahallesi sınırları içindeki bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. SORGULAMA SÜRECİ BAŞLADI Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, çifte cinayet dosyasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi. ADLİYEYE SEVK BEKLENİYOR Emniyetteki işlemleri devam eden Erkan Aslan’ın, tamamlanan prosedürlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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