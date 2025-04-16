Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişki Esra Erol'un programında gündeme gelmişti.

Olay kamuoyunda ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi. Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Şahin ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıklayarak Esra Erol'dan yardım istemişti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Programda Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu iddiaları da ortaya atılınca tepkiler büyüdü.

Dünkü programda Güldane ile Cuma canlı yayında gözaltına alındı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Son olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programa dair inceleme başladıklarını duyurdu.

ESRA EROL KONUŞTU

Ünlü sunucu Esra Erol sessizliğini bozarak, ''Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz.'' dedi.