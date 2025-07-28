Edirne’nin ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde korkunç bir cinayet açığa çıktı. Ayçiçeği tarlasında hareketsiz yatan bir kadını fark eden çiftçiler, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, başından tabancayla vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin 29 yaşındaki Semra Çelik olduğu ortaya çıktı. Kadının şüpheli ölümü üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları, çevre tanıklarının ifadeleri ve telefon kayıtları incelendi.

Son görüşme kayıtlarına ulaşılan 33 yaşındaki Zeki Doğan üzerine yoğunlaşan ekipler, şüphelinin Osmaniye’ye kaçtığını belirledi. Yapılan operasyonla saklandığı evde yakalanan Doğan, Edirne’ye getirilerek gözaltına alındı.

BAŞINDAN VURDUĞU KADINI TARLAYA ATMIŞ

Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Zeki Doğan, Semra Çelik’i silahla kafasından vurarak tarlaya attığını söyledi.

(Semra Çelik)

YASAK İLİŞKİ YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Zeki Doğan ve Semra Çelik’in 2021 yılında Şanlıurfa’da tanıştığı, her ikisinin de evli ve üç çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Tarım işçiliği yaparken aralarında yasak ilişki başlayan ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte Edirne’ye gelerek bir otelde konakladı.

İddiaya göre Semra Çelik’in “Ben çocuklarımı bırakamam, geri dönmek istiyorum” demesi üzerine Doğan sinirlendi. “Ben her şeyi bırakıp buraya geldim” diyerek tartışmaya başlayan Zeki Doğan, ayçiçeği tarlasına götürdüğü Çelik’i burada öldürdü.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.