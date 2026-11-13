Nvidia'yı trilyonlarca dolarlık bir yapay zeka çipi devine dönüştüren CEO Jensen Huang, eşini Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Alice Huang ile aldattığını reddediyor, görevde kalmak için canla başla çalışıyordu.

Ancak CEO'nun Nvidia Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişkisi olduğunun ortaya çıkması, Çarşamba gecesi geç saatlerde koşulsuz olarak istifa etmesine sebep oldu.

Bloomberg'e konuşan konuya aşina bir kaynağa göre, her zamanki kontrolcü, öz güvenli tutan tavrı kaybolan ve "neyse işte" ve "umurumda değil" gibi ifadeler kullanmaya başlayan Huang’ın enerjisinin tükendiği ve yıkılmış göründüğü belirtildi.

On yıllar boyunca çip mimarisinden en kıdemsiz çalışanların maaşlarına kadar en küçük ayrıntılara bile gösterdiği özenle tanınan Huang, odadakilerin gözünde artık pes etmiş bir göründü.

Son günlerde kendisiyle konuşan kişilere göre pişmanlık belirtileri gösteren Huang, kendisini bir "pislik" olarak tasvir etmeye başladı. Eski CEO yüzde 60 hissesi bulunan şirketten istifasını dün duyurdu.

Kaynaklara göre yapay zekanın mevcut yükselişinin mimarı olan Huang, kendisini şirketi ve çipleri olmadan hayal etmenin zor olduğunu söyledi.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, Huang’ın görevden ayrılmasının ardından çalışanlara gönderdiği e-postada, "Jensen’ın Nvidia’ya katkıları son derece büyüktür. Nvidia dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biridir" ifadelerini kullandı. Huang’a ise basın ile doğrudan konuşmayı reddediyor.

BİR YERE KADAR REDDEDEBİLDİ

Süreç, Ekim ayı sonlarında Huang’ın Çinli bir casus olduğundan şüphelenilen Alice Huang adlı iş insanıyla ilişkisi olduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasıyla başladı.

Başlangıçta uzun süreli yatırımcılar, iş ortakları ve Huang’ın arkadaşlarından oluşan yönetim kurulu, haberler üzerine harekete geçme veya kamuoyuna açıklama yapma konusunda isteksiz davrandı.

2025 sonlarından bu yana şirket içi soruşturmada ve çevresine eşini aldattığı iddialarını reddeden Huang, CEO olarak verdiği son röportajlardan birinde Bloomberg News’e Alice Huang ile ilişkisinin Çinli müşteriler ve yöneticilerle olan tipik ilişkilerden farksız olduğunu söyledi.

Huang, Alice ile ilişkisiyle ilgili olarak "Her şey tamamen normaldi ve olağandışı bir durum yoktu" diyerek eşini aldattığı iddialarını reddetti.

Huang'ın hikayesinde dönüm noktası ise 6 Kasım Cuma günü Financial Times’ta ABD’li yetkililere dayandırılan ve ilişkinin boyutun gözler önüne seren haberin yayımlanmasıyla yaşandı.

Kısa süre sonra Nvidia Baş Hukuk Müşaviri ve Yönetim Kurulu Sekreteri Tim Teter, Huang’ın evine giderek kendisiyle yüzleşti ve Huang durumu itiraf etti.

Teter’in harekete geçilmesi gerektiğini bildirmesi üzerine yönetim kurulu, iddiaların önde gelen hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz liderliğinde soruşturulacağını duyurdu.

Pazar günü tüm şirkete bir e-posta gönderen Huang, ilişkiyi kabul ederek ailesinden özür diledi ve kurulun soruşturmasıyla "tam iş birliği yapma" sözü verdi.

İSTİFA ETMEYE ZORLANDI

Skandalın büyümesiyle birlikte Huang’ın şirketteki yoğun görevlerine odaklanmakta zorlandığına dair işaretler ortaya çıktı.

Nvidia’nın kendine özgü şirket yapısında kendisine doğrudan bağlı yaklaşık 60 yönetici bulunan ve tüm çalışanların en önemli beş önceliğini içeren e-postalarına gece gündüz anında yanıt veren Huang’ın, son günlerde yanıt sürelerinin uzadığı görüldü.

Çarşamba günü New York Times’ın, Huang’ın Nvidia’nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu bildirmesi üzerine yönetim kurulu uzaktan toplandı.

Gece geç saatlere kadar süren toplantının sonunda Huang’a istifa etmekten başka seçenek bırakılmadı ve kurucu ortağı olduğu şirketteki tüm resmi rolleri sona erdi.

GEÇİCİ CEO BELLİ OLDU

Yönetim kurulu ertesi sabah Finans Direktörü (CFO) Colette Kress’in geçici CEO olarak görevi devralacağını açıkladı.

Kress, sarsılan çalışanlara güvence vermek amacıyla gönderdiği bir e-postada şöyle yazdı:

"Bu şirkete ve geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Her şeyden çok her birinize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ve küresel ekonomide her gün oynadığımız hayati role inanıyorum. Yönetim Kurulu, çalışanlar ve ben, bunun olağanüstü derecede zor bir dönem olduğunun farkındayız ve direnciniz, profesyonelliğiniz ve süregelen bağlılığınız için size ne kadar minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim."

Kress, 18 Kasım’da tüm çalışanların katılacağı genel bir toplantı düzenleme sözü verdi.

Bundan bir gün önce ise Nvidia’nın finansal sonuçlarını açıklaması ve Wall Street analistlerinin çeyreklik satış büyümesinin neredeyse iki katına çıkacağı yönündeki tahminlerini paylaşması bekleniyor.

HUANG: 'HAYATIMI MAHVETMEK İSTİYORLAR'

Yönetim kurulu şimdi Huang’ın yerini dolduracak yeni bir isim bulma gibi zorlu bir görevle karşı karşıya bulunuyor.

Kısa listede yer alması muhtemel yöneticiler arasında Advanced Micro Devices Inc. CEO’su Lisa Su ve Arm Holdings Plc CEO’su Rene Haas’ın adları geçiyor.

Teknoloji uzmanı, yönetici, pazarlamacı, lobici ve marka yüzü gibi rollerin tamamını tek başına üstlenebilecek birini bulmak Nvidia için zorlu bir görev.

Bugüne kadar geleneksel bir halefiyet planı oluşturmayan Nvidia’nın bundan sonra daha olağan bir şirket yapısıyla yönetileceği öne sürüldü.

Kamuoyu önünden çekilmesi mümkün görünmeyen Huang’ın, önümüzdeki haftalarda Kongre önünde ifade vermesi bekleniyor.

Siyasetçilerin Huang’a, Alice Huang ile olan ilişkisini ve bu durumun Nvidia’nın son teknoloji çiplerine ait sırları riske atıp atmadığını soracağı öngörülüyor.

Bloomberg'e göre Son günlerde kendisiyle konuşan kişilere göre bu noktada kendisine ne olacağını umursamadığını ifade eden Huang, asıl endişesinin eşi olduğunu ve kamuoyunda ilişkiye girdiği iddia edilen kadınların 'hayatını mahvetmek' istediklerini söylüyor.