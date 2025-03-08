Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Nevin Torun'un iddiasına göre, eşi 'Esaret' dizisindeki rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile kendisini aldatıyordu.

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti. Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

PAHALI HEDİYELER, CİNSEL GÜÇLENDİRİCİ İLAÇLAR

Yine dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

Rol arkadaşlığı dışında aralarında cinsel birlikteliği olduğundan şüphelendiği eşinin bir de Merabet'e pırlanta yüzük, kolye aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler aldığını ileri sürüldü.

Cenk Torun'un bekar hayatına özendiği, kendini boşanmış biri gibi gösterdiğini ileri süren Nevin Torun, kayınvalidesinden de gerekli desteği görmediğini kaydetti.

Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil de geçen gün ikilinin sette aynı odada kaldıklarını ve buna set çalışanlarının da şahit olduğunu iddia etti. Bu iddiaları aynı dizide rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik doğruladı.

ŞAHİTLER KONUŞTU

Züleyha Hamza "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın olduklarını görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Cenk beyin evli olduğunu bilmiyordum. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar" dedi.

Arya Çevik ise ikilinin aynı odada kaldığını belirterek "Bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı" diye konuştu.

CENK TORUN'DAN GÜNLER SONRA İLK CEVAP

Cenk Torun bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun ile yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiç bir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, işime saygı ve şevkle devam edeceğim.Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim."

ARDINDAN YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Cenk Torun'un ardından bir açıklama da dizinin yapım şirketinden geldi.

Karamel Yapım tarafından yapılan açıklamada "Esaret adlı dizimizin oyuncuları Mahassine Merabet ve Cenk Torun'a yönelik iddiadan ibaret gerçek dışı beyanlar, karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla asılsız ve gerçekdışı iddialar üzerinden prim kazanmaya çalışanların bu davranışlarını kınamaktayız. Oyuncularımızın, bugüne kadarki saygın duruşlaru ve kişilikleriyle her zaman örnek oldukları kamuoyunun malumudur. Aile kurumuna duyduğumuz saygının yanı sıra, oyuncularımızın da aynı saygıyı hakettiğini düşünmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.