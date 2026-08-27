Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasak olmasına rağmen 4 genç denize girdi. Grup dalgalı denizde sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve yerel balıkçılar sevk edildi.

Yapılan müdahale sonucu 2 genç Sahil Güvenlik tarafından, 1 genç ise balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ancak kaybolan 20 yaşındaki Arda B. için arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın helikopter ve botları, jandarma ekiplerinin dronları ve AFAD'ın karadan yürüttüğü çalışmalar henüz bir sonuç vermedi.

Olayın yaşandığı Kıyıköy beldesindeki deniz koşullarının tehlikeli olduğu ve gençlerin yasaklara rağmen yüzmeye çalıştığı kaydedildi.