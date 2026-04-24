Altı sezon boyunca Yasak Elma dizisinde “Yıldız” ve “Ender” karakterlerine hayat veren Eda Ece ile Şevval Sam, yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. İki başarılı oyuncu, Poll Films’in patronu Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği “Düğünümüz Var” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

26 ÜNLÜ İSİM BİR ARAYA GELECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile komedisi türündeki proje, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Daha önce Binnur Kaya’nın da kadroya dahil olduğu dizide Şevval Sam ile anlaşılması heyecanı artırırken, toplamda 26 ünlü ismi bir araya getirecek yapım şimdiden merak konusu oldu.





EKRANLARA YENİ SOLUK

Ekranlara yeni bir komedi soluk getirmesi beklenen “Düğünümüz Var”, iddialı kadrosuyla sezonun en dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor.