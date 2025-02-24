Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki hileleri önlemek amacıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler" listesini düzenli olarak yayımlayarak, vatandaşları bu konuda bilgilendiriyor. Aynı şekilde, Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bildirimleri' ile özellikle ebeveynleri ilgilendiren ciddi sağlık riskleri taşıyan ürünleri duyuruyor. Bu bildirimler, sağlığı tehdit eden içeriklerin yanı sıra potansiyel riskler hakkında da detaylı uyarılar sunuyor.

TİCARET BAKANLIĞI, ÜRÜNLERİ FOTOĞRAFLARLA DUYURUYOR

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı güvensiz ürün bildirimlerinde, risk taşıyan ürünler marka marka ve fotoğraflarıyla birlikte duyuruluyor. Bu sayede, tüketicilerin hangi ürünlerin güvensiz olduğunu kolayca fark etmesi sağlanıyor. Bakanlık, her bir ürün için güvensizlik nedenini de açıklayarak, gerekli önlemleri almış bulunuyor.

PİYASADAN TOPLATILAN ÜRÜN

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, son olarak bebek giyim ürünlerinden biri güvensiz olarak duyuruldu. "Hello Baby" marka, 2 yaş çıtçıtlı mavi renkli bady, 86827667217416 barkod numarasıyla piyasadan toplatılacak. Bakanlık, bu ürünün satışının yasaklandığını ve hemen toplatılma kararı alındığını bildirdi.

BOĞULMA RİSKİ NEDENİYLE TOPLATILIYOR

Bebeklerin sağlığını tehdit eden bu ürünle ilgili güvensizlik sebebi de açıklandı. Bakanlık, çıtçıtın 65,62 Newton kuvvet altında koparak, küçük bir parça haline geldiğini ve bu parçanın boğulma riskine yol açabileceğini belirtti. Söz konusu ürün, özellikle bebeklerin yutabileceği boyutlara sahip küçük parçalar içerdiğinden, boğulma ve yaralanma tehlikesi taşıyor.

ÜRÜN HAKKINDA DUYURULAN RİSKİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Bakanlık, üründe bulunan bu risklerin ebeveynlerin dikkatine sunulmasını sağlıyor. "Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), Yaralanmalar" gibi ciddi sağlık problemleri yaratabilecek ürünler hakkında alınan önlemlerle birlikte bu ürünlerin kullanımı engelleniyor.

Ebeveynlerin, çocuklarının sağlığına zarar vermemek için bu tür ürünlerden uzak durmaları gerektiği uyarısı bir kez daha tekrarlanmış oldu.