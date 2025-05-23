İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından çok sayıda eylem gerçekleşmiş, 300’ün üzerinde genç tutuklanmıştı.

Bu eylemlerden biri de 27 Mart’ta İstanbul Cevahir AVM önünde gerçekleşmişti. Burada toplanan üniversiteliler Maçka Parkı’na yürümek istemiş fakat polis gruba müdahale ederek çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

27 Mart’ta gerçekleşen bu eylemle ilgili İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 120 sanığın olduğu dosyada tutuklu bulunmuyor fakat çok sayıda adli kontrol kararı var. Bugün ilk duruşması görülen dosyada çarpıcı bir hukuksuzluk örneği var.

Yargılananların tamamı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan yargılanıyorlar.

İddianamede çarpıcı hukuksuzluk

İddianamede İstanbul Valiliği’nin 18 Mart ve 22 Mart’ta aldığı, gösteri yasakları kararı suça gerekçe olarak sunuldu. Fakat İstanbul Cevahir AVM önündeki toplanma günü 27 Mart. Yani gözaltı yapılan günde herhangi bir yasak kararı bulunmuyor.

Bunun dışında 2911 sayılı kanun uyarınca gençlerin yüzünü maskeyle kapatmaları da suç isnatlarından biri olarak kayda geçildi.