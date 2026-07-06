NATO zirvesi nedeniyle başkentte üç günlük kapsamlı yasaklar başladı. Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin geçeceği birçok cadde ve sokak, araç trafiğine kapatıldı. Buralara araç park etmek bile yasak. Yasaklar 10 Temmuz’da sona erecek.

2 GÜNLÜK YASAKLAR

Ankara’da Salı sabahı 07.00’den Çarşamba günü 23.59’a kadar, saraya çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi tamamen kapalı bölgeler arasında.

Yasakların bir kısmı bugün başlıyor. Yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgeler Pazartesi 07.00’den Çarşamba günü 23.59’a kadar araç trafiğine kapatılacak. Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde birçok sokağın ve bulvarın tamamı kapalı.

Belirli ana arterlerde ve protokol güzergahlarında motokuryelerin ve elektrikli scooterların kullanımı güvenlik amacıyla yasaklandı. Lojistik, gıda, ilaç taşıyanlar dahil olmak üzere ağır tonajlı ve ticari taşımacılık yapan araçların kente girişlerine çok sıkı kısıtlamalar getirildi. Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının (dron) uçurulması tamamen yasaklandı.

NATO İÇİN ANKARA ABLUKA ALTINDA

10 TEMMUZ’DA BİTİYOR

28 Haziran’da başlatılan NATO zirvesi yasakları kapsamında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, oturma eylemi, açlık grevi, protesto, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve afiş/pankart asma yasaklandı. 13 gün sürecek olan yasaklar 10 Temmuz Cuma günü 23.50’da bitecek.