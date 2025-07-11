Tasarruf genelgeleri ile kamuda hediye verilmesi yasaklanırken, AKP’li belediyeler harcamalarda sınır tanımıyor. Olmayan deliller ve sözde itirafçı ifadeleri ile CHP’li belediyelere operasyon düzenlenip başkanlar tutuklanırken, AKP’li Mehmet Sekmen’in başkanlığını yaptığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bütçesinde çıkan paraları gümüş takı setine yatırdı.

TESPİH KEMER VE CÜZDAN

Belediye bu yıl ilk 6 ayda 668’i erkekler, 163’ü kadınlar için 925 ayar gümüş set aldı, 3 milyon 463 bin TL ödedi. AKP’li belediye ayrıca deri erkek kemeri, erkek cüzdanı ve tespih gibi hediyelik eşyalara da harcama yaptı. Belediye ilk harcamayı 7 Mart 2025’te yaparken, 105 erkek gümüş seti için 404 bin 250 TL ödendi. 13 Haziran 2025’te ise 731 bin TL’ye 170 erkek gümüş takı seti alındı. Belediye ayrıca deri erkek cüzdanı, evrak çantası ve deri erkek kemeri için de kesenin ağzını açtı. Sadece 2025 yılında üç ayrı ihale ile 215 kemer, cüzdan ve çanta için 1 milyon 461 bin 750 TL ödendi.