Hava sıcaklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle boğulma vakaları da arttı.

Kırklareli ve Çanakkale'den acı haberler geldi; Hatay'da boğulmaktan kurtarılan gencin hayati tehlikesi sürüyor, Ordu da ise 17 yaşındaki genç aranıyor.

Kırklareli

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde Kıyıköy beldesine şehir dışından günübirlik tatil amacıyla ailesiyle birlikte gelen 15 yaşındaki H.B, Servez Koyu'nda denize girdi. H.B, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Servez Koyu açıklarında H.B'yi sudan çıkardı. Vize Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün tüm plajlarda denize girilmesi yasaklanmıştı.

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, Çan'da yaşayan 14 yaşındaki N.B, misafir olarak geldiği Lapseki ilçesinde arkadaşı E.C. (15) ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girdi.

İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İl Jandarma ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı.

AFAD personeli de su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki N.B'nin cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna götürüldü.

Ordu

Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin E. (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Ordu ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bu sırada Aytekin E'nin yakınları çalışmaları kıyıdan takip etti.

Ekiplerin, denizdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay

Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Hasan Bilir, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Bilir'i kıyıya çıkardı. İhbar üzerine sahile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada vatandaşlar, Bilir'e ilk müdahale yaptı. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Bilir'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yoğun bakım ünitesine alınan Bilir'in tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.