Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre bankalar ile banka dışı finansal kuruluşlarda yasal takipte bulunan kişi sayısı 2 milyon 768 bin 412 olurken, borçları varlık yönetim şirketlerine devredilen ve takibi devam eden kişi sayısı 2 milyon 270 bin 787 olarak kaydedildi. Birçok kişinin hem bankalarda hem de varlık yönetim şirketlerinde borcu bulunduğu için toplam sayı tekilleştirilerek 4.37 milyon kişi olarak hesaplandı.

5 AYDA 911 BİN KİŞİ

Yılın ilk beş ayında da binlerce kişi borcunu ödeyemedi. Ocak-mayıs döneminde 680 bin 913 kişi kredi kartı borcu, 514 bin 978 kişi ise bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe düştü. Her iki borçtan en az birini ödeyemeyenlerin sayısı 915 bin 263 oldu.