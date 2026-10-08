Filmde, sinema ve tiyatronun usta ismi Anta Toros, mahkûm Halide karakterini, oyuncu Halil Ergün ise cezaevi müdürünü canlandırıyor. Çekimlerden kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Anta Toros’un son yer aldığı film olması nedeniyle bu gösterim, onun sanatına ve anısına adanmış özel bir buluşma niteliği taşıdı. Film, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Anta Toros’un sinemadaki son performansını da ilk kez seyirciyle buluşturdu. Yaşam Üçgeni, gösterimin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Yaşam Üçgeni”, özgürlük ve hakikat arayışını suyun sembolik anlamı üzerinden ele alıyor. Filmde su; yaşamın yanı sıra hafızayı, hakikati ve vicdanı temsil ediyor. Cezaevinin kapalı dünyasında yaşananlar, dışarıdaki kuraklıkla paralel biçimde, insan hayatındaki görünmeyen korkunç bir kuraklığa işaret ediyor. Film; insanın vicdanı ve geçmişiyle kurduğu ilişkiye farklı perspektiflerle odaklanırken, izleyiciyi hikâyenin içine çeken duygu yüklü sahneleriyle güçlü bir seyir deneyimi sunuyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapım desteğiyle gerçekleştirilen “Yaşam Üçgeni”, yönetmen Volkan Karataş ve oyuncular Halil Ergün, Anta Toros, Simay Rasimoğlu ve Aslı Saçar ile birlikte, Adana Altın Koza Film Festivali’ndeki ulusal prömiyerinin ardından festival yolculuğuna devam edecek.