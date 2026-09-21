Numbeo'nun 303 şehir üzerinden hazırladığı yaşam kalitesi sıralamasında zirve Hollanda'nın oldu. Lahey, 227,7 puanla listenin ilk sırasında yer alırken, ilk 10'daki 6 şehir Hollanda'dan seçildi.

HOLLANDA ŞEHİRLERİ ZİRVEYİ KAPATTI

Lahey'in ardından Eindhoven, Rotterdam ve Utrecht sıralamaya girerken Belçika'dan Ghent, Lüksemburg ve Almanya'dan Stuttgart da ilk 10'da yer aldı. Groningen ve Amsterdam da listeye dahil oldu. İsveç'in Göteborg kenti ise 10. sırada yer aldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana, 205 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

ŞEHİRLER 8 KRİTERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ

Sıralamada şehirlerin satın alma gücü, güvenlik, sağlık hizmetleri, yaşam maliyeti, konut fiyatlarının gelire oranı, işe ulaşım süresi, çevre kirliliği ve iklim koşulları dikkate alındı.

Lahey'in zirveye yerleşmesinde yüksek satın alma gücü, güvenlik ve sağlık standartları ile düşük kirlilik oranı etkili oldu. Kentte ortalama işe gidiş geliş süresinin yaklaşık 20 dakika olduğu belirtildi.

Listenin son sıralarında ise Lagos, Dakka ve Manila yer aldı.